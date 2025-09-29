EA Sports F1 25: sfreccia tra i circuiti più iconici del mondiale, la versione PS5 è (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile e presente una promozione su EA Sports F1 25, il titolo ufficiale della Formula 1 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 31% per un costo totale e finale d'acquisto di 55,08€: 2€ sopra il minimo storico. Acquista F1 25 in offerta direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: EA Sports F1 25 è il videogioco ufficiale del FIA Formula One World Championship 2025, pronto a regalare ai fan di tutto il mondo un'esperienza di guida e gestione senza precedenti. Include una rinnovata modalità Carriera scuderia e il tanto atteso terzo capitolo di Braking Point.
Ulteriori dettagli sul gioco
La Carriera scuderia 2.0 rappresenta il più grande aggiornamento dalla sua introduzione nel gioco. Qui, i giocatori possono prendere le redini di una scuderia di Formula 1 nel ruolo di titolare, gestendo ogni aspetto del team e coordinando i due piloti. La modalità enfatizza la strategia, la gestione delle risorse e le decisioni che possono cambiare il destino della squadra, rendendo ogni scelta cruciale per il successo in pista.
Il nuovo capitolo di Braking Point permette di vivere la storia da diverse prospettive, con obiettivi specifici per ogni pilota nei momenti chiave della trama. Inoltre, per la prima volta, è possibile portare la scuderia Konnersport anche in altre modalità di gioco. Per ulteriori dettagli dai uno sguardo alla nostra recensione.