Ad un mese dall'uscita crolla il prezzo su Amazon di F1 25: sfreccia tra i circuiti del mondiale

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante per tutti gli amanti del motorsport e dei videogiochi di corse: il nuovissimo F1 25 viene messo in offerta con uno sconto attivo del 28% ed un prezzo finale e totale di vendita di 57,99€ . Puoi acquistarlo tramite questo link o accedendo al prodotto direttamente sfruttando il box qui in basso: Questa promo, dunque, neanche a dirlo, fa calare F1 25 al suo minimo storico . Si tratta del tanto atteso e discusso, fra i videogiocatori, "primo sconto utile" con il quale ci si può portare a casa un titolo nuovo ad una cifra molto conveniente e vantaggiosa.

F1 2025: sfreccia nei circuiti più belli del mondiale

In F1 2025 le modalità di gioco sono molteplici, sia offline che online. Si tratta, innanzitutto, del videogioco ufficiale del FIA Formula One World Championship 2025. Presente una rinnovata modalità Carriera scuderia 2.0. In questa modalità, i giocatori possono assumere il ruolo di titolare di una scuderia, gestendo ogni aspetto della squadra, dai piloti alle strategie di sviluppo, vivendo così l'intera esperienza manageriale del Circus.

F1 25

Torna anche la modalità narrativa Braking Point, in cui ogni pilota avrà obiettivi differenti da raggiungere nei momenti chiave della storia. Per scoprire qualche dettaglio in più sul gioco vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra recensione di F1 25.