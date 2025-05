Hamilton e Mbappé si sfidano con EA Sports F1 25 in un video

La gara si è conclusa con il pilota Ferrari in prima posizione e Mbappé ottavo, ma protagonista di una prestazione sorprendentemente solida: con un po' di allenamento, gli dice Hamilton, potrà migliorare parecchio.

EA Sports F1 25: la recensione del gioco ufficiale che prova a fare tutto, ma non brilla in nulla

Il comparto tecnico migliorato è senza dubbio merito del fatto che da quest'anno il titolo prodotto da Electronic Arts è disponibile esclusivamente sulle piattaforme di attuale generazione , dunque gli sviluppatori non sono scesi a compromessi.

Inevitabilmente è stato Hamilton ad avere la meglio, ma la sessione di gioco si è trasformata in un momento scherzoso e divertente, in cui le due star hanno parlato anche dell' eccellente grafica del gioco di guida firmato Codemasters.

Un'edizione davvero solida?

La stampa internazionale ha assegnato voti positivi a EA Sports F1 25, sebbene non siano mancate voci più critiche per via di alcune mancanze che cominciano a pesare sul valore generale dell'esperienza.

In linea di massima il gioco può contare anche stavolta su di un modello di guida davvero solido e ben realizzato, che si esprime bene tanto con il controller quanto con il volante, mentre le modalità sono numerose e i miglioramenti tecnici si percepiscono.

Al contempo, tuttavia, si nota come tanti contenuti non siano stati approfonditi a sufficienza e manchi una modalità pensata per chi è alla ricerca di un simulatore realistico.