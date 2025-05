EA Sports F1 25, Elden Ring Nightreign o To a T: cosa giocherete questo weekend?

Tra i nomi della settimana troviamo sicuramente EA Sports F1 25, Elden Ring Nightreign e To a T , un mix per tutti i gusti.

Maggio sta finendo e l'ultimo fine settimana del mese è arrivato. Le temperature stanno salendo e non è male spendere un po' di tempo all'aperto nella bella stagione, ma in questi giorni siamo certi che molti appassionati troveranno anche un po' di spazio per avviare i propri videogiochi preferiti e quelli del momento. Diteci, quindi, cosa giocherete questo weekend del 31 maggio?

I giochi più interessanti della settimana di fine maggio

Se siete amanti della Formula 1, crediamo che farete fatica a stare lontani da EA Sports F1 2025, sebbene nella nostra recensione sia chiaro che non è certamente perfetto. Come vi abbiamo spiegato, si tratta di un gioco con un modello di guida soddisfacente sia con il pad che col volante. Inoltre, la serie ha finalmente fatto un passo in avanti soprattutto per quanto riguarda l'illuminazione. Ci sono poi tante modalità di gioco, ma è anche vero che molti contenuti non paiono approfonditi come dovrebbero. Inoltre, non farà per voi se volete una simulazione nuda e cruda.

Nel caso nel quale cerchiate un gioco d'azione, Elden Ring Nightreign potrebbe fare al caso vostro, soprattutto se volete giocare assolutamente in cooperativa. Il titolo multigiocatore - come vi raccontiamo nella nostra recensione - offre molti contenuti adatti ai fan di Elden Ring, con varie classi / personaggi unici e originali e tante battaglie meravigliose. Al tempo stesso, però, non è ben bilanciato, non è affatto equilibrato se si gioca da soli e c'è sempre il rischio di una certa ripetitività vista la struttura. Perlomeno non manca la lore!

Infine, potreste voler dare un'occhiata a To a T se volete qualcosa di più leggero e veloce. Si tratta del nuovo gioco del creatore di Katamari e nella nostra recensione vi spieghiamo che è ottimo a livello estetico, in grado di veicolare un bel messaggio ma un po' leggero in termini di gameplay, con idee che non sembrano mai abbastanza approfondite.