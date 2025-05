To a T avrà un finale "toccante e stupido", secondo il papà di Katamari Damacy

To a T è il prossimo gioco di Keita Takahashi, diventato famoso con Katamari Damacy . Secondo il suo autore, avrà un finale allo stesso tempo "toccante e stupido" . To a T ha per protagonista un adolescente permanentemente bloccato in una posa a T, la posa predefinita della modellazione 3D. Solitamente vederla nei videogiochi è un glitch , mentre Takahashi ha deciso di incentrarci il suo intero gioco.

Un gioco strambo

In To a T, aiuteremo Teen (si chiama così) ad affrontare la vita bloccato in quella posa che, stando al suo autore, dà vita a delle scene "stupide". In che senso?

Teen in posa a T

"Mi piace quel momento. È così stupido," ha detto Takahashi nel corso di un'intervista tenuta durante la Gamescom LATAM la scorsa settimana, riferendosi a una scena in cui Teen si lava i denti. "Nessun game design intelligente, nessuna meccanica di gioco, niente, niente. Basta premere un pulsante e poi sputare l'acqua. Tutto qui. Mi piace."

Stando a Takahashi, l'interattività sarà meno importante in To a T rispetto ai suoi giochi precedenti. Il suo nuovo lavoro vuole essere una rappresentazione della gioia e far "sorridere e ridere" le persone. "Non vedo l'ora che i giocatori sperimentino il momento finale del gioco. È molto toccante, e anche molto stupido." Se lo dice lui, noi ci fidiamo.

Quando tutto questo? Il 28 maggio, quando To a T sarà pubblicato su PC, Xbox One, Xbox Series X e S e PlayStation 5.