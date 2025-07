L'autore di ICO ha fatto uno strano complimento all'autore di Katamari Damacy per To a T, il suo ultimo gioco

I due autori hanno condiviso i loro pensieri su To a T, con Ueda che lo ha elogiato per il suo "non puntare su meccaniche di gioco uniche". Lo strano complimento di Ueda nasce dal fatto che secondo lui "l'era in cui si inventavano nuove meccaniche di gioco a ogni uscita è passata da tempo".

Il 28 maggio, l'autore di Katamari Damacy, Keita Takahashi , ha lanciato To a T . Per festeggiare, si è incontrato con un'altra leggenda dell'industria videoludica: Fumito Ueda , il game director di Shadow of the Colossus e ICO . Ne è uscita fuori una bella chiacchierata a tre, cui ha partecipato anche la testata giapponese Denfaminicogamer.

La visione di Ueda

To a T è un'avventura che segue la strana storia di formazione di un ragazzo bloccato in una posa a T. Quando è stato presentato i primo trailer, pare che Ueda abbia contattato Takahashi per chiedergli: "Come si gioca a questo gioco?". Takahashi ricorda di aver risposto che non c'erano meccaniche speciali, al che Ueda ha replicato: "È fantastico". Il creatore di Katamari Damacy osserva scherzosamente di aver pensato "Ah, queste sono le parole di un professionista" quando ha sentito per la prima volta quel commento.

La risposta di Ueda è meno amena di quel che sembra, perché suggerisce che i giochi di oggi possono concentrarsi su aspetti diversi dalla ricerca di meccaniche di gioco originali.

"Anche se non so perché allora ho risposto 'È fantastico', molto probabilmente stavo pensando: l'era delle meccaniche di gioco è già passata. Immagino che questa non sia l'era per rilasciare nuovi dispositivi o offrire nuove meccaniche con ogni nuovo gioco".

Ueda ha spiegato che, a suo parere, le meccaniche non devono necessariamente essere "nuove" o "innovative", perché la direzione artistica e la storia del gioco sono lì per costruire l'esperienza. "Anche se non c'è nulla di nuovo nelle meccaniche, puoi spingere il gioco oltre con una certa atmosfera o un certo stile grafico. Preferenze personali a parte, quello che sto dicendo è: penso che sarebbe meglio approfondire le meccaniche di gioco già esistenti".

To a T è attualmente disponibile per PC (Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X|S.