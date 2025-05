La demo giocabile di To a T ci consente di provare il nuovo gioco dell'autore di Katamari Damacy

L'editore Annapurna Interactive ha annunciato il lancio della demo giocabile di To a T , il nuovo gioco di uvula, lo studio di Keita Takahashi, l'autore del capolavoro Katamari Damacy . È possibile scaricarla gratuitamente da Steam , nemmeno a dirlo in versione PC. Purtroppo non sappiamo se e quando la demo sarà pubblicata anche su console. Nel caso, vi terremo informati.

Un'avventura emozionante

Si tratta di un modo perfetto per conoscere To a T prima del lancio, che avverrà il 28 maggio 2025, quindi tra pochissimi giorni, su PC, Xbox Series X e S, Xbox One e PlayStation 5.

La demo consente di provare l'inizio dell'avventura, ossia il primo capitolo. Viene inoltre fatto notare che tutti i progressi fatti nella demo saranno mantenuti nella versione finale del gioco.

Leggiamo la trama del gioco: To a T è un gioco narrativo che racconta la vita straordinaria di un tredicenne il cui corpo ha la forma della lettera "T". Teen vive in una modesta cittadina costiera che esplora a piedi, in treno o con il suo amato monociclo, e interagisce con una serie di personaggi affascinanti. Il suo fedele e soffice cagnolino, la sua mamma premurosa, una terribile banda di bulli, una giraffa che prepara panini squisiti... Dopo un incontro fortuito, l'adolescente scopre una nuova abilità e, pian piano, si svela la storia che ruota intorno a un misterioso oggetto luminoso piovuto dal cielo.

Per scaricare la demo, non vi resta che andare sulla pagina Steam di To a T.