Il rinvio di GTA 6 potrebbe aver bruciato un'enorme quantità di soldi per l'industria dei videogiochi

Il rinvio di GTA 6 è stato una pessima notizia per l'intera industria dei videogiochi, stando a quanto rilevato dalla compagnia Ampere Analysis in un rapporto di recente pubblicazione, secondo cui lo spostamento del lancio al 2026 costerà all'intero settore ben 2,7 miliardi di dollari di spesa, che erano previsti per il 2025.

Si tratta di soldi che non affluiranno più nell'industria videoludica e che sarebbero derivati dalla vendita di videogiochi e hardware. Si tratta di una stima plausibile, considerando che un altro rapporto indicava in 40 milioni di copie le vendite potenziali di GTA 6 nel suo primo anno, per circa 3 miliardi di dollari di ricavi.