Eriksholm: The Stolen Dream: uno stealth narrativo può funzionare? Sì, ecco le prove!

Non so se è stata la grafica, il sonoro, la trama di cui ho capito sicuramente troppo poco o il gameplay, ma dopo aver aver provato la demo di Eriksholm: The Stolen Dream sono rimasto leggermente scosso, ed è una gioia spiegarvi ora il perché...

Eriksholm è un gioco stealth con visuale dall'alto dal ritmo narrativo. Questo significa essenzialmente che avremo il controllo di un cast ben preciso, al posto del solito team di volti sacrificabili, e i livelli si esauriranno raggiunti i diversi checkpoint e non completando missioni, come invece accade negli stealth più classici. Ma la narrazione prosegue anche attraverso delle meravigliose cinematiche, esattamente come quella che apre il gioco e vedrà Herman partire lasciando da sola la sorella Hanna, la quale poi deciderà di seguirne le tracce dando inizio ufficialmente all'avventura.

Se la cinematica d'apertura acchiappa subito l'attenzione, la grafica del gioco vero e proprio non è meno sorprendente. Ma quanto è affascinante la grafica dei giochi con visuale dall'alto? Le mappe sembrano sempre irresistibili diorami e con quella telecamera (qui ruotabile a piacimento) puoi offrire gameplay diversi dal solito action in terza persona. Eriksholm è la città nella quale è ambientato il gioco ed è bellissima da ogni punto di vista: lato architettonico ricorda una città dell'Europa del nord di inizio Novecento costruita ai bordi della fantasia, dove tutto è arroccato e tortuoso per essere anche un perfetto campo da gioco.

Promesse da mantenere

Quel che lascia esterrefatti è la naturalezza con la quale tutto questo avviene, merito anche delle super animazioni che renderanno i personaggi in scena straordinariamente tangibili, corposi, presenti. In Eriksholm se ti beccano è subito finita, non c'è quel momento nel quale fai fuori tutti e vai avanti lo stesso: non devi farti vedere né sentire, altrimenti in un attimo sei di nuovo all'ultimo checkpoint che fortunatamente non è mai a più di cinque secondi di distanza dal precedente fallimento. Nel secondo capitolo del gioco viene introdotta la cerbottana, arma che permetterà alla protagonista di addormentare le sue vittime da una discreta distanza ma con un cooldown abbastanza lungo da impedirne un uso irragionevole. Qui la città tortuosa iniziale inizia a spingersi verso il mare, binari sospesi raggiungono isole e isolotti stratificati in case, finestre e giardini pensili.

Volti e animazioni sono di altissimo livello, migliori di tanti giochi ben più blasonati

E la musica sale e scende d'intensità, continuamente e a ondate ipnotiche, mentre voci lontane vengono trascinate dal vento fino alle orecchie di Hanna, ora intenta a risolvere un'enigma tra una gru e un generatore elettrico che mai ti saresti aspettato in un gioco che mai ti saresti aspettato. Hanna non è l'unico personaggio giocabile. Nel terzo livello presente nella demo è possibile utilizzare anche Alva, una giovane donna in grado di arrampicarsi sulle tubature e utilizzare una comoda fionda per distrarre i nemici e danneggiare le fonti di luce. Posizionarle entrambe nel modo giusto per eliminare più nemici contemporaneamente sarà poi la chiave per procedere attraverso questo villaggio di criminali, tra rovine avvolte nelle tenebre e fasci di luce alla costante ricerca di nemici. Nel gioco completo ci sarà posto anche per un terzo personaggio, Sebastian, l'unico che può nuotare e strangolare silenziosamente i suoi nemici.