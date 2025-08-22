Metal Gear Solid Delta è così fedele all'originale che le guardie danno ancora i codici per Metal Gear Acid

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è fedelissimo al titolo originale. Lo è al punto che alcune guardie danno ancora dei codici da usare con Metal Gear Acid per PSP. Anche la nostra recensione ha sottolineato che si sta parlando di un gioco ricalcato, ma questa, se volete, ne è la conferma ulteriore.
Codici che fanno ben sperare
L'originale Metal Gear Solid 3 uscì nel novembre 2004 negli Stati Uniti, ma in Giappone il gioco fu lanciato nel dicembre 2004 esattamente lo stesso giorno di un altro gioco della serie Metal Gear, lo strategico per PSP Metal Gear Acid. In una sorta di promozione incrociata, si poteva collegare la PSP alla PS2 per sbloccare oggetti in anticipo in Metal Gear Solid 3, e a loro volta, alcune guardie in Metal Gear Solid 3, se interrogate, dicevano "codice Acid" e davano una password da inserire nel gioco per PSP così da sbloccare delle carte.
Attualmente non esiste un modo legale per acquistare e giocare ai Metal Gear Acid, mercato dell'usato a parte, ma in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater vengono comunque dati i codici. Insomma, quando Konami diceva di non voler toccare nulla dell'originale, parlava sul serio.
La speranza è di vedere i Metal Gear Acid come titoli bonus nell'eventuale Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2. Sarebbe un bel gesto, nonché un modo per riproporre al pubblico moderno due bellissimi giochi.