Non solo Fox Hunt: l'update di Metal Gear Solid Delta aggiunge le modalità grafiche per PS5 Pro e supporto ai 21:9

Oggi Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ha ricevuto l'aggiornamento 1.2.1.. Come forse già saprete, la portata principale della patch è l'introduzione della modalità multiplayer online Fox Hunt, ma sono presenti anche altre aggiunte interessanti, in particolare per i giocatori su PC e Steam.

Partendo dalla novità maggiore, Fox Hunt è una modalità multiplayer 6v6 dove i giocatori vestono in panni di Naked Snake, Ocelot, EVA, The Boss e altri personaggi iconici per completare obiettivi specifici sfruttando la furtività e l'ingegno, ereditando quindi alcune delle dinamiche che contraddistinguono il gioco base.