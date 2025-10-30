Non solo Fox Hunt: l'update di Metal Gear Solid Delta aggiunge le modalità grafiche per PS5 Pro e supporto ai 21:9

Oggi Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ha ricevuto l'aggiornamento 1.2.1.. Come forse già saprete, la portata principale della patch è l'introduzione della modalità multiplayer online Fox Hunt, ma sono presenti anche altre aggiunte interessanti, in particolare per i giocatori su PC e Steam.
Partendo dalla novità maggiore, Fox Hunt è una modalità multiplayer 6v6 dove i giocatori vestono in panni di Naked Snake, Ocelot, EVA, The Boss e altri personaggi iconici per completare obiettivi specifici sfruttando la furtività e l'ingegno, ereditando quindi alcune delle dinamiche che contraddistinguono il gioco base.
L'aggiornamento rimedia ad alcune mancanze
Oltre alla nuova modalità, l'update aggiunge per la versione PC il supporto ai monitor ultrawide 21:9. Konami avvisa che comunque in su alcuni display il gioco verrà visualizzato comunque con un layout a 16:9 in speicifiche situazioni, come durante le cutscene e quando si naviga nei menu, a prescindere dalle impostazioni. Sempre per quanto riguarda la versione PC, è stata aggiunta una finestra che riepiloga la configurazione dell'utente.
Per quanto riguarda la versione PS5 Pro, ora i giocatori possono scegliere tra le modalità grafiche Quality e Performance. In precedenza era disponibile un unico preset (l'attuale Quality) che mirava a una risoluzione nativa di 1440p (upscalata in 4K) a 60 fps, che tuttavia presentava dei cali di framerate. Ora in alternativa è possibile scegliere la modalità Performance, che abbassa la risoluzione nativa a 1080p, ma dovrebbe garantire dei 60 fps più stabili in buona parte dei casi.
Inoltre, su tutte le piattaforme è stata aggiunta una nuova opzione che permette di regolare la distanza della telecamera quando si gioca con lo stile moderno. Infine, sono stati risolti alcuni problemi legati alle performance, bug e altre magagne minori. Trovate le note al completo sul sito ufficiale del gioco, a questo indirizzo.