Metal Gear Solid Delta Snake Eater D1 Edition cala di nuovo di prezzo su Amazon Italia

Tramite Amazon potete acquistare Metal Gear Solid Delta Snake Eater D1 Edition e avventurarvi nella giungla risparmiando un bel 19% sul prezzo consigliato.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   18/09/2025
Snake in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Metal Gear Solid Delta Snake Eater D1 Edition si trova ora a un nuovo prezzo minimo storico, con un ulteriore sconto che rende l'opera di Konami ancora più interessante per i veterani della serie e i nuovi fan che vogliono scoprire perché la saga è tanto amata. Il videogioco per PS5 è in sconto al -19% rispetto al prezzo consigliato. Se siete interessati al gioco, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo consigliato di Metal Gear Solid Delta Snake Eater D1 Edition è 79.99€ e il prezzo attuale è il più basso di sempre dall'uscita. Il videogioco è venduto e spedito da Amazon.

Che gioco è Metal Gear Solid Delta Snake Eater D1 Edition

Metal Gear Solid Delta Snake Eater D1 Edition ci porta negli anni 60, ben prima delle avventure del primo e secondo capitolo della serie. In questo remake, possiamo giocare con i comandi classici oppure con un sistema di controllo moderno, con una grafica di alto livello adatta agli hardware da gioco d'oggigiorno. Inoltre, c'è un nuovo sistema dinamico di ferite e danneggiamenti, per mostrarti realmente le conseguenze delle tue azioni.

La storia ci racconta un appassionante avventura tra i mutamenti della guerra fredda e uno scenario geopolitico in continuo movimento, nel mentre ci infiltriamo nelle basi nemiche usando combattimento ravvicinato e dalla distanza, in una giungla tanto bella quanto pericolosa.

