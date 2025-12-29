BioShock 4 è al centro di un grosso leak con immagini e dettagli su ambientazione e personaggi

Ora MP1st ha condiviso un nuovo leak dedicato all'ambientazione e ai personaggi .

La saga di BioShock è ferma da anni e i fan sono in attesa di un nuovo capitolo, che è da lungo tempo in sviluppo presso Cloud Chamber e Take-Two Interactive. Ad oggi non sappiamo nulla di preciso e ufficiale su questo videogioco e l'unica fonte di informazione sono, come sempre, i rumor.

Cosa sappiamo del nuovo BioShock

La testata ha condiviso una serie di immagini, che potete trovare qui sotto, le quali mostrano alcuni asset di gioco, i quali sembrano confermare alcuni dei leak vecchi di anni, ovvero che il prossimo BioShock avrà luogo in una città in Antartide, dopo la città sottomarina e quella volante dei precedenti capitoli.

Secondo quanto indicato, tra le ambientazioni ci sarà anche un gigantesco casinò, potenzialmente usato per una grande battaglia centrale per la trama. Il report parla poi del cattivo, che pare essere l'ennesimo antagonista egotista che si fa venerare, visto che tra le immagini c'è una figura che regge un globo di qualche tipo.

Per quanto riguarda il protagonista, non ci sono molti dettagli, ma pare essere una persona qualunque che deve riuscire a sopravvivere in città. Tornerà anche l'ADAM, ovvero quella sostanza che dà vari tipi di poteri al nostro eroe. Si teorizza poi che ci saranno nuovi tipi di nemici che hanno perso la ragione per l'uso esagerato di ADAM: non è però chiarissimo cosa possiamo aspettarci a riguardo.

In chiusura, MP1st conferma il fatto che gli autori hanno vissuto un periodo di sviluppo difficile, fino al 2022. Ora, pare che il team stia rielaborando la trama e non si può sapere esattamente quando il gioco sarà pronto. In attesa del nuovo BioShock potremo goderci Judas, il nuovo gioco di Ken Levine, autore di BioShock e BioShock Infinite.