BioShock 4 porterà la serie a un nuovo livello, dice Take-Two, il gioco "supererà le aspettative"

Durante la recente conferenza finanziaria di Take-Two sono giunte notizie anche per quanto riguarda BioShock 4, con l'editore che sembra decisamente esaltato per il progetto in sviluppo, vedendo il nuovo capitolo come in grado di portare la serie "a un nuovo livello" e "superare le aspettative" dei giocatori.

Insomma, nonostante il lungo silenzio che lo sta circondando, BioShock 4 non è stato cancellato, tutt'altro: sembra che Take-Two stia facendo di tutto per assicurare che il progetto vada in porto nel migliore dei modi, cercando anche di superare le aspettative, che certo non sono basse.

"BioShock è una serie molto importante per noi", ha riferito Karl Slatoff, presidente di Take-Two Interactive, "È una delle nostre serie più grandi e siamo molto entusiasti dell'uscita del prossimo BioShock".