BioShock 4 porterà la serie a un nuovo livello, dice Take-Two, il gioco "supererà le aspettative"

Durante la recente conferenza finanziaria di Take-Two sono giunte notizie anche per quanto riguarda BioShock 4, con l'editore che sembra decisamente esaltato per il progetto in sviluppo, vedendo il nuovo capitolo come in grado di portare la serie "a un nuovo livello" e "superare le aspettative" dei giocatori.
Insomma, nonostante il lungo silenzio che lo sta circondando, BioShock 4 non è stato cancellato, tutt'altro: sembra che Take-Two stia facendo di tutto per assicurare che il progetto vada in porto nel migliore dei modi, cercando anche di superare le aspettative, che certo non sono basse.
"BioShock è una serie molto importante per noi", ha riferito Karl Slatoff, presidente di Take-Two Interactive, "È una delle nostre serie più grandi e siamo molto entusiasti dell'uscita del prossimo BioShock".
Grossi cambiamenti nel team, ma ora la strada è spianata, pare
Proprio l'importanza del progetto, secondo Take-Two, ha portato ad alcuni cambiamenti strutturali interni, come l'ingresso di Rod Fergusson nel team Cloud Chamber, ma anche i circa 80 licenziamenti farebbero parte della riorganizzazione vista come positiva.
Ora "il gioco è su un'ottima strada", ha spiegato Slatoff, "Abbiamo apportato alcune modifiche all'organizzazione. Stiamo cambiando alcune cose, ma al momento riteniamo che il gioco sia sulla buona strada per offrirci qualcosa che supererà le aspettative dei consumatori.
Il prossimo BioShock porterà il franchise a un livello superiore, che è sempre stata la nostra ambizione con tutti i nostri franchise".
BioShock 4 è in fase di sviluppo da praticamente più di dieci anni e le vicissitudini di Cloud Chamber hanno fatto temere il peggio e ancora rendono sospettosi sull'effettivo andamento dei lavori, ma attendiamo a questo punto novità sul gioco.