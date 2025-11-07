0

Il mouse NZXT Lift Elite è in sconto su Amazon al prezzo più basso di sempre

Tra le offerte di Amazon troviamo il mouse NZXT Lift Elite wireless al minimo storico. È l'occasione perfetta per acquistare un buon prodotto senza spendere troppo.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   07/11/2025
Mouse NZXT Lift Elite wireless

Su Amazon è disponibile il mouse NZXT Lift Elite wireless a 49,90 € rispetto al prezzo consigliato di 89,99 €, permettendovi di risparmiare il 45%. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è spedito e venduto da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del mouse NZXT Lift Elite wireless

Questo mouse è particolarmente leggero, infatti pesa 57 grammi, e ha un sensore ottico da 26.000 DPI con tracciamento a 650 IPS. Si tratta della scelta ideale per chi ha bisogno di precisione e velocità, oltre a poter affrontare lunghe sessioni di gioco nel massimo comfort e senza sforzo. Troviamo anche switch ottici con tempo di risposta di 0,2 ms, oltre a una durata garantita di 100 milioni di clic.

Mouse NZXT Lift Elite wireless

Con il dongle wireless da 2,4 Ghz potrete godere di un gioco fluido senza lag con una connessione inferiore a 1 ms. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio, in modo da valutare l'acquisto.

