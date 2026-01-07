Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake è disponibile in prenotazione su Amazon per PS5

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di una copia PS5 di Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake che viene messo in vendita a 49,99€ ed uscirà il prossimo 12 marzo 2026 . Prenota il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui giù: Il remake completo del secondo capitolo della serie riporta in vita uno dei titoli più amati dell'horror giapponese, rinnovandolo in ogni suo aspetto senza tradirne l'anima originale. Questa avventura narrativa segue la storia intensa e inquietante di due sorelle gemelle che si perdono in un villaggio abbandonato.

Ulteriori dettagli sul gioco

Per sopravvivere, le protagoniste possono contare sulla Camera Obscura, un misterioso dispositivo capace di catturare, sigillare e respingere entità soprannaturali. Questo iconico strumento rimane il cuore dell'esperienza di gioco, offrendo un mix unico di esplorazione e combattimento basato sul coraggio, sull'osservazione e sul tempismo.

Nel remake, il sistema della Camera Obscura è stato ulteriormente raffinato, rendendo gli scontri con i fantasmi più profondi, tesi e coinvolgenti. Il titolo è stato completamente rivisitato dal punto di vista tecnico: grafica migliorata, effetti sonori più immersivi, controlli modernizzati e un sistema di gioco aggiornato contribuiscono a creare un'atmosfera ancora più opprimente e suggestiva.