Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake a confronto su PS5, Xbox e Nintendo Switch 2

ElAnalistaDeBits ha messo a confronto Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake su PS5, Xbox e Nintendo Switch 2, riscontrando che il rifacimento del classico targato Koei Tecmo gira a 30 fps su tutte le console.
Stando alle demo, che stanno facendo molto discutere, il remake di Crimson Butterfly non solo deve sottostare a una limitazione che appare priva di reali motivazioni tecniche, ma a quanto sembra non riesce neppure a mantenere il target dei 30 fotogrammi in maniera stabile.
Accade infatti che, durante le sequenze che si svolgono all'interno di scenari particolarmente complessi, si verifichino dei vistosi rallentamenti a prescindere dalla piattaforma: un risultato prestazionale difficilmente giustificabile.
Non è tutto: su Nintendo Switch 2 e Xbox Series S il gioco scende anche a compromessi per quanto concerne la densità della vegetazione e la qualità delle ombre, non riuscendo evidentemente a sfruttare le potenzialità della console ibrida giapponese.
Il fascino però rimane intatto
Disponibile da alcuni giorni, la demo di Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake non si comporta dunque in maniera eccellente sul piano delle prestazioni, ma quantomeno mantiene il fascino dell'opera originale e le sue inquietanti atmosfere.
L'illuminazione, i dettagli degli scenari e la direzione artistica contribuiscono infatti a creare un'esperienza visiva molto evocativa, particolarmente importante per un prodotto del genere, mentre resta la speranza che gli sviluppatori possano sistemare le criticità tecniche tramite degli aggiornamenti.