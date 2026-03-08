0

Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake a confronto su PS5, Xbox e Nintendo Switch 2

ElAnalistaDeBits ha realizzato il tradizionale video confronto, mettendo una di fianco all'altra le demo PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 di Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   08/03/2026
La protagonista di Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake
Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake
Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake
ElAnalistaDeBits ha messo a confronto Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake su PS5, Xbox e Nintendo Switch 2, riscontrando che il rifacimento del classico targato Koei Tecmo gira a 30 fps su tutte le console.

Stando alle demo, che stanno facendo molto discutere, il remake di Crimson Butterfly non solo deve sottostare a una limitazione che appare priva di reali motivazioni tecniche, ma a quanto sembra non riesce neppure a mantenere il target dei 30 fotogrammi in maniera stabile.

Accade infatti che, durante le sequenze che si svolgono all'interno di scenari particolarmente complessi, si verifichino dei vistosi rallentamenti a prescindere dalla piattaforma: un risultato prestazionale difficilmente giustificabile.

Non è tutto: su Nintendo Switch 2 e Xbox Series S il gioco scende anche a compromessi per quanto concerne la densità della vegetazione e la qualità delle ombre, non riuscendo evidentemente a sfruttare le potenzialità della console ibrida giapponese.

Il fascino però rimane intatto

Disponibile da alcuni giorni, la demo di Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake non si comporta dunque in maniera eccellente sul piano delle prestazioni, ma quantomeno mantiene il fascino dell'opera originale e le sue inquietanti atmosfere.

L'illuminazione, i dettagli degli scenari e la direzione artistica contribuiscono infatti a creare un'esperienza visiva molto evocativa, particolarmente importante per un prodotto del genere, mentre resta la speranza che gli sviluppatori possano sistemare le criticità tecniche tramite degli aggiornamenti.

