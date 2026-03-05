Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake può essere provato con la demo disponibile da oggi

Come era stato annunciato in precedenza, la demo di Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake è stata messa a disposizione da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S, consentendo così di provare il gioco a qualche giorno dal lancio ufficiale.
Ricordiamo che Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake sarà disponibile il 12 marzo sulle tre piattaforme in questione oltre a Nintendo Switch 2, dunque questa demo rappresenta una buona introduzione al gioco completo, anche perché i progressi possono essere direttamente trasferiti in questo, nel caso si proceda all'acquisto.
Potete trovare la demo su Steam, su Xbox Store e su PlayStation Store, seguendo i link riportato, con download ovviamente gratuito, consentendo così di provare l'inizio del gioco.
Un incubo che inizia gratis
L'originale, noto anche come Project Zero 2, è uscito nel 2011 su Nintendo Wii, già come versione aggiornata del medesimo capitolo uscito nel 2003 su PlayStation 2 e Xbox, ma in questo caso si presenta in una versione completamente rifatta, dal punto di vista della grafica e di altri elementi tecnici, sulle nuove piattaforme.
Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake mette in scena la storia di due sorelle, Mio e Mayu, che si ritrovano intrappolate nell'inquietante villaggio di Minakami, all'interno di una sinistra foresta, e separate una dall'altra.
Ai giocatori tocca dunque controllare Mio, e cercare con lei la sorella scomparsa, sperando di riuscire a salvarla da un ambiente che si rivela progressivamente sempre più inquietante e minaccioso.
Secondo il gameplay tipico della serie, l'arma di Mio è una speciale fotocamera chiamata Camera Oscura, con la quale può rivelare la presenza di spettri scattando foto, in modo da poterli bandire e cercare di sopravvivere ai loro attacchi.
Il remake propone la medesima storia ma con una grafica completamente rifatta, oltre a miglioramenti anche all'audio e ad alcuni elementi del gameplay, compresi controlli e interfaccia, oltre a una particolare caratteristica che prevede di accompagnare Mayu per mano in alcune sezioni del gioco.
Come riferito dagli sviluppatori, il remake di Fatal Frame 2: Crimson Butterfly esiste grazie alle richieste dei fan, che ora possono godere di una versione totalmente modernizzata dell'originale, che includerà un finale inedito e non solo.