0

Il remake di Fatal Frame 2: Crimson Butterfly esiste grazie alle richieste dei fan

Il remake di Fatal Frame 2: Crimson Butterfly nasce dalle tante richieste dei fan, nonostante le vendite dell'originale non siano state particolarmente alte.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   23/02/2026
Le sorelle Mio e Mayu di Fatal Frame 2
Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake
Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake
News Video Immagini

In un'intervista con GamesRadar, i director Makoto Shibata e Hidehiko Nakajima hanno parlato della decisione di riportare in vita Fatal Frame 2: Crimson Butterfly con un remake, nonostante parliamo di un horror del 2003 ritenuto di nicchia e che all'epoca non fece numeri di vendita particolarmente buoni, spiegando che il progetto è nato soprattutto grazie alle richieste dei fan.

"Quando abbiamo pubblicato le altre remaster degli ultimi anni, abbiamo ricevuto molte richieste dai fan che chiedevano specificamente Fatal Frame 2: Crimson Butterfly", hanno spiegato, riferendosi alle versioni rimasterizzate di Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse e Project Zero: Maiden of Black Water.

Grande attenzione ai costumi delle due protagoniste

"Rispondere a quelle richieste è stato il motivo principale dietro questo progetto", proseguono Shibata e Nakajima, sottolineando la cura dedicata al design delle protagoniste Mio e Mayu, soprattutto per quanto riguarda i loro costumi, un elemento a cui i fan sono particolarmente affezionati.

"Abbiamo progettato gli abiti mantenendo il bilanciamento dei colori e l'immagine generale dell'originale, ma puntando a qualcosa che non sembrasse fuori luogo indossato oggi", spiegano. "I giocatori possono osservare da vicino questi dettagli nella Photo Mode, e abbiamo prestato particolare attenzione a texture e materiali."

Fatal Frame 2: Crimson Butterfly, il remake di un remake può essere un buon remake? Fatal Frame 2: Crimson Butterfly, il remake di un remake può essere un buon remake?

Il remake di Fatal Frame 2: Crimson Butterfly sarà disponibile dal 12 marzo su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC, e sarà anticipato da una demo gratuita in arrivo su tutte le piattaforme il 5 marzo. La demo si concentrerà sulle prime fasi dell'avventura, anche se al momento non è chiaro se i progressi saranno trasferibili nel gioco completo. Dopo il lancio è previsto anche un aggiornamento che introdurrà costumi extra realizzati in collaborazione con Silent Hill f.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il remake di Fatal Frame 2: Crimson Butterfly esiste grazie alle richieste dei fan