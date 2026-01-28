Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake sta per ricevere una demo e una collaborazione con Silent Hill f

L'editore Koei Tecmo e lo studio di sviluppo Team NINJA hanno annunciato che il 5 marzo 2026 sarà disponibile una demo di Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake . Inoltre, è prevista una collaborazione con Silent Hill f , il recente gioco horror di Konami, sotto forma di costumi scaricabili gratuiti per entrambi i giochi.

Dettagli

In Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake, due sorelle gemelle si avventurano in un villaggio abbandonato infestato da spiriti inquieti e vendicativi, dove la Camera Obscura, un dispositivo in grado di catturarli e sigillarli, è la loro unica arma.

Si tratta del remake completo del secondo capitolo della serie Fatl Frame che introduce nuovi elementi di gameplay, tra cui un finale completamente inedito accompagnato dalla canzone "Utsushie", composta da Tsuki Amano, oltre a delle nuove storie secondarie e delle nuove aree da esplorare.

Durante il loro viaggio, i giocatori potranno utilizzare le Broken Spirit Stones per immergersi nel passato di vari personaggi e scoprire delle nuove storie secondarie.

Più i giocatori si addentrano nel villaggio infestato, scoprendone i misteri, più il pericolo cresce. Gli spiriti malvagi diventano sempre più feroci e disperati, arrivando ad avere delle ali che conferiscono loro forza, nonché la capacità di rigenerarsi. Dalla sua il giocatore avrà le Prayer Beads, che potenzieranno la Camera Obscura in combattimento, aumentando il numero di punti di messa a fuoco e migliorando la velocità di ricarica.

Oltre alle nuove meccaniche, Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake introduce anche la Modalità Foto, che permette ai giocatori di catturare momenti di gioco, arricchendoli con cornici, adesivi ed effetti visivi vari.

Per quanto riguarda la collaborazione con Silent Hill f, i costumi extra saranno aggiunti come contenuti scaricabili gratuiti con un aggiornamento post lancio. Per adesso i dettagli latitano, ma Koei Tecmo ha promesso che ne fornirà altri nelle prossime settimane.

Per il resto, vi ricordiamo che Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake sarà disponibile dal 12 marzo su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2 e PC (Steam).