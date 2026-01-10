Perché creare un remake di Fatal Frame 2: Crimson Butterfly? Parlano gli autori

Perché Koei Tecmo ha voluto realizzare un remake di Fatal Frame 2: Crimson Butterfly? Lo hanno spiegato in un'intervista due director legati alla serie, Hidehiko Nakajima e Makoto Shibata..

"Per quanto riguarda la serie Fatal Frame, abbiamo già pubblicato le remaster di Maiden of Black Water e Mask of the Lunar Eclipse", ha detto Nakajima. "Fan di tutto il mondo hanno elogiato questi prodotti, in particolare per via dei miglioramenti grafici, ma molti chiedevano quando sarebbe arrivato un remake di Crimson Butterfly, e questo ci ha portato a considerarne lo sviluppo."

"Fra tutte le richieste del tipo 'vogliamo una remaster di questo' e 'vogliamo un nuovo capitolo', le più comuni erano appunto quelle di chi desiderava un rifacimento di Crimson Butterfly", ha aggiunto Shibata. "Così abbiamo davvero compreso quanto questo episodio fosse apprezzato e amato da tutti."

Insomma, la scelta di realizzare un remake del secondo capitolo della saga è legata alle richieste sempre più pressanti da parte degli appassionati, e in tal senso Koei Tecmo non ha davvero potuto ignorarle.