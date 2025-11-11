Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake ci terrorizza con un nuovo trailer e la data d'uscita

In occasione dello State of Play di questa sera, è stato lungamente presentato Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake con un nuovo trailer e con tanti dettagli svelati da uno degli sviluppatori. Si è parlato anche della data d'uscita ufficiale: 12 marzo 2026. Insomma, se siete in attesa di questo remake, sarete felici di tutte le informazioni che sono state svelate.

Il trailer mostra alcune sequenze di gioco e parla degli elementi principali del gioco. Si vedono quindi le protagoniste, le sorelle gemelle Mio e Mayu Amakura e alcuni momenti del loro incubo. Mentre sono in un luogo a loro caro, Mio si abbandona ai ricordi, Mayu viene attratta da una farfalla cremisi che la conduce in un villaggio di cui si vocifera da tempo la scomparsa.

È un villaggio di spiriti assetati di vendetta nei confronti delle gemelle sfuggite al loro rituale. Un villaggio immerso in un'oscurità senza fine. Nel tentativo di ritrovare Mayu e fuggire dal villaggio, le azioni di Mio ripercorrono a sua insaputa gli orrori del passato. Nei recessi più profondi del villaggio, Mio scopre la verità dietro il "rituale proibito che non ammette testimoni".