Il trailer di Dragon Quest 7 Reimagined dello State of Play

Dragon Quest 7 Reimagined si mostra ancora una volta, a questo giro con un breve trailer mostrato come apertura dello State of Play. Vediamo il filmato e i dettagli sulle due edizioni.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   11/11/2025
I personaggi di Dragon Quest 7 Reimagined
Nello State of Play dedicato ai videogiochi giapponesi e asiatici in arrivo su console PlayStation è stato mostrato Dragon Quest 7 Reimagined, il remake del classico gioco di ruolo di Square Enix.

Ricordiamo che la data di uscita è fissata per il 5 febbraio 2026 su PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X | S e PlayStation 5.

Il trailer di Dragon Quest 7 Reimagined

Dragon Quest 7 Reimagined propone una grafica 3D completamente ricreata, con uno stile grafico stilizzato che non ha convinto tutti i giocatori. Sarà sempre un gioco di ruolo a turni, rispettoso dello stile originale del gameplay.

Dragon Quest 7 Reimagined è disponibile in prenotazione in due versioni, una base a 69,99 e una Digital Deluxe Edition a 84,99€, che include anche 48 ore di accesso anticipato e una serie di oggetti e costumi per i propri personaggi, ovvero:

  • DLC aggiuntivo - Il Sentiero delle leggende del male
  • DLC aggiuntivo - Livrea del Lucente
  • DLC aggiuntivo - Borsa stilosissima
  • 48 ore di accesso anticipato
  • Costume del lupo bianco (costume che cambia l'aspetto di Rolf)
