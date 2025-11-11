Il trailer di Dragon Quest 7 Reimagined dello State of Play

Ricordiamo che la data di uscita è fissata per il 5 febbraio 2026 su PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X | S e PlayStation 5.

Nello State of Play dedicato ai videogiochi giapponesi e asiatici in arrivo su console PlayStation è stato mostrato Dragon Quest 7 Reimagined , il remake del classico gioco di ruolo di Square Enix.

Il trailer di Dragon Quest 7 Reimagined

Dragon Quest 7 Reimagined propone una grafica 3D completamente ricreata, con uno stile grafico stilizzato che non ha convinto tutti i giocatori. Sarà sempre un gioco di ruolo a turni, rispettoso dello stile originale del gameplay.

Dragon Quest 7 Reimagined è disponibile in prenotazione in due versioni, una base a 69,99 e una Digital Deluxe Edition a 84,99€, che include anche 48 ore di accesso anticipato e una serie di oggetti e costumi per i propri personaggi, ovvero: