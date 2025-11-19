Dragon Quest 7 Reimagined elimina dei contenuti dell'originale ed è una buona notizia

Dragon Quest 7 può vantare di essere il gioco più corposo della serie: è un gioco titolo, con una quantità di contenuti che potrebbe persino sembrare esagerata e certe lentezze che lo hanno reso famigerato tra i fan.
HowLongToBeat afferma infatti, basandosi sui dati dei giocatori, che ci vogliono almeno 78 ore per finire i contenuti principali e alcuni extra della versione 3DS. La versione PS1 è persino più lunga, con 108 ore solo per la storia principale.
Non stupisce quindi che nel realizzare Dragon Quest 7 Reimagined, Square Enix abbia deciso che era il caso di tagliare le parti superflue e produrre un gioco più snello e focalizzato, aggiungendo al tempo stesso nuovi scenari e anche un nuovo epilogo che dipende dalle scelte del giocatore nel corso dell'avventura.
Cosa aspettarsi dai contenuti di Dragon Quest 7 Reimagined
Inoltre, la sequenza iniziale è stata modificata per fare in modo che non serva troppo tempo per arrivare ai primi combattimenti, lanciando i giocatori nel vivo dell'azione più rapidamente ed evitando che si annoino.
Aggiungiamo che varie storie sono state rese opzionali e possono essere giocate nell'ordine in cui si preferisce. Inoltre, alcuni contenuti sono semplicemente stati tagliati, nello specifico "alcune storie che non erano 100% rilevanti per la trama principale". Sommando a tutto questo i tagli alle componenti obbligatorie, secondo le parole di Takeshi Ichikawa, possiamo aspettarci un gioco più corto (sebbene non sia diventato un gioco brevissimo, rimane pur sempre un JRPG).
Se volete scoprire ancora di più su Dragon Quest VII Reimagined, potete leggere il nostro articolo che vi racconta ogni dettaglio che abbiamo scoperto provandolo.