Dragon Quest 7 Reimagined elimina dei contenuti dell'originale ed è una buona notizia

Dragon Quest 7 può vantare di essere il gioco più corposo della serie: è un gioco titolo, con una quantità di contenuti che potrebbe persino sembrare esagerata e certe lentezze che lo hanno reso famigerato tra i fan.

HowLongToBeat afferma infatti, basandosi sui dati dei giocatori, che ci vogliono almeno 78 ore per finire i contenuti principali e alcuni extra della versione 3DS. La versione PS1 è persino più lunga, con 108 ore solo per la storia principale.

Non stupisce quindi che nel realizzare Dragon Quest 7 Reimagined, Square Enix abbia deciso che era il caso di tagliare le parti superflue e produrre un gioco più snello e focalizzato, aggiungendo al tempo stesso nuovi scenari e anche un nuovo epilogo che dipende dalle scelte del giocatore nel corso dell'avventura.