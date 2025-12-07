Dragon Quest 7 Reimagined presenta il protagonista della storia con un trailer dedicato

Trattandosi di un remake alquanto fedele all'originale nei contenuti e nella storia, Dragon Quest 7 Reimagined mantiene inalterato il protagonista classico, ovviamente rappresentandolo con una nuova veste grafica ma preservando le sue caratteristiche.

Un eroe comune

L'eroe di Dragon Quest 7 Reimagined non ha un nome canonico, sebbene nella versione per Nintendo 3DS venga chiamato Auster, e può essere identificato dal giocatore a piacere, indicato semplicemente come "Hero" in generale.

Insieme a Maribel, al Principe Kiefer, a Ruff, Ashe e Sir Mervyn compone il party principale del gioco, portandoci in un lungo viaggio ricco di pericoli, insidie e momenti epici.

La personalità del protagonista può essere forgiata dalle scelte del giocatore, in base alle selezioni da effettuare durante i dialoghi, cosa che apre a diverse possibilità di sviluppo per l'eroe principale.

Venendo da una famiglia di pescatori, l'obiettivo principale del protagonista inizialmente sarebbe semplicemente proseguire il mestiere del padre, ma il destino ha ben altro in serbo per lui, come vedremo nella storia del gioco.

Come abbiamo visto di recente, Dragon Quest 7 Reimagined elimina dei contenuti dell'originale e la cosa rappresenta in verità una buona notizia, inoltre il gioco è tornato a farsi vedere qualche giorno fa con il trailer dello State of Play.