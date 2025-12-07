La serie Yakuza compie 20 anni e Sega pubblica un trailer celebrativo

Il primo capitolo della serie venne infatti lanciato l' 8 dicembre 2005 su PlayStation 2: Yakuza, o Ryu Ga Gotoku secondo il titolo originale giapponese, da allora ha proseguito il suo percorso con ben 9 capitoli principali (senza contare remake o remaster) e vari spin-off.

Yakuza, noto ora come Like a Dragon, compie 20 anni in questo periodo, con l'anniversario che corrisponde precisamente all'8 dicembre, e per l'occasione Sega ha pubblicato un video celebrativo per ricordare l'evento.

Il video celebrativo di Yakuza

Il video pubblicato da Sega e RGG Studio per l'occasione è una sorta di concept che replica il percorso di evoluzione del protagonista Kazuma Kiryu, in un certo senso: non mostra in verità scene dai giochi, ma la storia di un uomo che si ritrova a progredire nella vita ispirato dalle gesta del protagonista della serie.

Insomma, un filmato che punta su nostalgia ed emozioni, sebbene forse la lingua possa rappresentare un certo ostacolo alla sua piena comprensione, in questo caso.

Oltre ai videogiochi, la serie Yakuza/Like a Dragon ha portato anche alla produzione di un film cinematografico in Giappone e una serie TV di Amazon Prime Video, entrando a tutti gli effetti nella cultura popolare.

Il nuovo capitolo della serie, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, è in arrivo il 12 febbraio su PC e console, mentre in occasione della ricorrenza sono stati lanciati anche gli sconti del 20° anniversario della serie su Steam.