Finisce un'epoca: Google non supporterà più il browser del Dreamcast

Dopo oltre 25 anni di attività, Google ha ufficialmente interrotto il supporto per il browser web del Sega Dreamcast, segnando la fine di un'epoca per una delle console più iconiche della storia, nonché una delle più amate a posteriori, per le tante innovazioni che provò a introdurre e per la qualità di molti suoi giochi. La decisione riguarda PlanetWeb 3.0, il browser che per decenni ha permesso agli utenti Dreamcast di accedere a Internet, ma che oggi non riesce più a tenere il passo con gli standard tecnologici moderni.