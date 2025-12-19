Two Point Museum ha ricevuto un aggiornamento con il crossover con Revenge of the Savage Planet

Disponibile su PC, Xbox Series, PS5 e Switch 2, l'update apre un varco nel Digiverse e consente ai curatori di esplorare scenari caratterizzati da flora aliena, creature bizzarre e ambientazioni insolite .

Sega e Two Point Studios hanno pubblicato un aggiornamento gratuito per Two Point Museum che introduce una serie di contenuti ispirati a Revenge of the Savage Planet , l'avventura fantascientifica di Raccoon Logic Studios che condivide con il gestionale la stessa vena ironica.

I contenuti della collaborazione

I giocatori possono visitare tre nuovi pianeti, Stellaris Prime, Xephyr e Zenithian Rift - e allestire sei nuove esposizioni dedicate a piante e creature aliene per terrari e habitat. L'espansione aggiunge anche decorazioni a tema fantascientifico, un nuovo distributore automatico e materiali inediti per il Workshop.

La gestione del museo si arricchisce con nuove opzioni per la Staff Room, pensate per favorire il "team bonding": tra queste una macchina per i "cinque" e una ruota da criceto a misura di dipendente. Lo staff può inoltre indossare un nuovo outfit interstellare, con casco opzionale.

Il crossover funziona in entrambe le direzioni: oltre a portare contenuti di Revenge of the Savage Planet in Two Point Museum, i giocatori possono scoprire exhibit del museo anche all'interno dell'universo del titolo di Raccoon Logic.