Il DLC Zooseum di Two Point Museum ha una data di uscita, è disponibile un “assaggio” dei nuovi contenuti

Non solo, da oggi assieme all'Update 7 è disponibile il "Free Taster Content" su PS5, Xbox Series X|S e PC, un vero e proprio assaggio gratuito dei nuovi contenuti in arrivo con l'espanzione.

Sega e Two Point Studios hanno infine svelato la data di uscita di Zooseum , il nuovo DLC di Two Point Museum. Sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC dal 2 dicembre al prezzo di 10,99 euro, mentre su Nintendo Switch 2 verrà pubblicato nel corso del 2026.

Le novità di Zooseum

Nel DLC Zooseum di Two Point Museum i giocatori dovranno salvare, crescere e riabilitare una serie di creature. Ovviamente non si tratta di animali normali, ma di specie bizzarre, come giraffe dal collo molleggiato e panda con occhi a forma di cuoricino. Sarà possibile progettare habitat realistici e creare esposizioni ispirate agli animali.

Il pacchetto include una nuova area espositva nel Silverbottom Park, un nuovo tipo di esperto (Wildlife Experts), la mappa di spedizione Farflung Isles, oltre 40 esposizioni dedicate alla fauna, una campagna a cinque stelle, nuovi oggetti per il negozio, tre esposizioni interattive, decorazioni a tema e due nuove stanze focalizzate sugli animali: Habitat Enclosure e Wildlife Welfare.

Come accennato in precedenza, da oggi è possibile provare gratuitamente una porzione dei nuovi contenuti, inclusa l'area di Silverbottom Park, le missioni campagna fino alla prima stella e riabilitare tre animali e quattro roditori, e altro ancora. Chiaramente per poter accedere a tutti i contenuti, missioni, oggetti e obiettivi sarà necessario acquistare il DLC.