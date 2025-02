Two Point Museum è il terzo capitolo della serie di gestionali di Two Point Studios, software house inglese nata da veterani dell'industria provenienti dalla vecchia e cara Bullfrog. È anche il migliore dei tre, per pulizia e funzioni di base, nonché per aver rimesso al centro della scena degli aspetti che negli altri erano stati trattati in modo diverso, sulla spinta delle differenze di scenario. Ma sono tutti argomenti che tratteremo all'interno della recensione , quindi basta con le anticipazioni e andiamo a vedere cosa c'è in mostra.

Campagna e editor

La prima cosa che un buon gestore di museo deve fare è creare un museo. Pleonastico. Il titolo di Two Point Studios permette di affrontare la questione in due modi: con una campagna single player, in cui dovremo gestire più musei in parallelo, cercando di farli diventare i migliori della nazione nel loro specifico ambito e in cui dovremo raggiungere di volta in volta degli obiettivi prefissati; oppure con la classica modalità libera, che è poi l'approdo di ogni titolo del genere, in cui dovremo creare da zero la nostra struttura e avremo libertà completa in termini di personalizzazione e scelte espositive.

La vita del direttore di un museo è dura, nonostante l'allegria di Two Point Museum

La campagna di suo è stata pensata davvero bene, perché fornisce tutte le basi necessarie a fluidificare l'esperienza e fa saltare il giocatore da un museo all'altro, facendogli provare tutti (o quasi) i contenuti presenti nel gioco base e preparandolo alla modalità libera. Detto questo, che si inizi da zero o meno, prima o poi bisognerà fare la conoscenza dell'editor integrato, che consente di costruire la struttura e di decorarla come vogliamo. All'inizio non avremo a disposizione tutti gli elementi, ma li potremo sbloccare usando dei punti guadagnati giocando. L'editor è forte dell'esperienza dello studio di sviluppo e risulta facilissimo da usare, anche perché dà suggerimenti in tempo reale su come procedere, sia nella costruzione delle fondamenta, sia in quella delle diverse stanze.

Come suddividere gli spazi espositivi spetta a noi: vogliamo avere degli ambienti più ampi divisi per aree tematiche? Si può fare. Vogliamo dividere il museo in stanze separate come gli Uffizi? Possiamo fare anche questo. L'unico limite è la fantasia, verrebbe da dire in un primo momento, anche se in un secondo si potrebbe aggiungere che vanno tenuti in considerazione tutti quei fattori che rendono un museo appetibile per i visitatori, quindi di successo, da uno in cui non entrereste nemmeno sotto scorta. Insomma, fortunatamente il lato gestionale ha un suo peso nelle scelte che vanno fatte. Come vedremo, da questo punto di vista non ci troviamo di fronte a un gioco particolarmente arcigno, ma nemmeno a uno in cui l'economia possa essere presa troppo alla leggera.

Un museo a pieno regime è uno spettacolo anche da guardare

Costruita la struttura, decisi il tipo di pavimentazione e le decorazioni delle pareti, esposti i primi reperti disponibili e approntati i servizi essenziali, come le casse o i bagni, si può aprire, ma non prima di aver assunto del personale. Questo può essere formato da studiosi, di cui parleremo ampiamente trattando delle spedizioni; da inservienti, utili per le pulizie, ma anche in fase di manutenzione e di costruzione delle attrazioni interattive; da assistenti, che si occupano di rapportarsi con il pubblico, nelle casse o nelle visite guidate, e da guardie di sicurezza, che si occupano, indovinate un po', di controllare che tutto fili liscio e non ci siano problemi di ordine pubblico. Il personale non solo va pagato, ma anche sostenuto, creando delle stanze apposite in cui possa mangiare, riposarsi o recuperare da eventuali infortuni.