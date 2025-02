Il cosplay di Aglaea da Honkai: Star Rail firmato Shirogane ha un che di divino

Il contributo di questo personaggio al party di Honkai: Star Rail è fondamentale laddove ci sia la necessità di una combattente capace di infliggere danni ingenti agli avversari , specie se in abbinamento a unità di supporto pronte a utilizzare i propri poteri di guarigione.

Introdotta con l' aggiornamento 3.0 , Aglaea è una dei Chrysos Heirs, Dressmaster della città di Okhema, caratterizzata dall'elemento Fulmine e capace di sferrare attacchi devastanti in modalità Supreme Stance, ma anche di muoversi con grande rapidità all'occorrenza.

Il cosplay di Aglaea da Honkai: Star Rail realizzato da Shirogane ha un che di divino: il fascino della modella russa si combina con la straordinaria qualità dell'acconciatura, dell'abito e degli accessori per dar vita a un'interpretazione davvero di grande impatto.

Un altro grande successo di miHoYo

Capace di superare i 100 milioni di download in meno di un anno, Honkai: Star Rail si è rivelato essere un nuovo, grande successo per miHoYo dopo Genshin Impact, puntando però in questo caso su di un impianto completamente diverso, focalizzato sulla strategia piuttosto che sull'azione.

Anche la scena dei cosplayer ha molto apprezzato il gioco e il suo stile anime, come dimostrano le eccellenti interpretazioni di Sparkle da nymphahri e Kafka da babsofthegalaxy.