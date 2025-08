Il cosplay di Feixiao da Honkai: Star Rail firmato Shirogane contrappone realtà e finzione

Shirogane l'ha interpretata anche stavolta prestando grande attenzione a ogni dettaglio, fabbricando un costume assolutamente spettacolare , accessori convincenti e un makeup perfetto per donare davvero vita al personaggio.

Un successo che non accenna a diminuire

In attesa della versione 3.5 di Honkai: Star Rail, possiamo ormai dire che lo strategico sviluppato da miHoYo è riuscito a imporsi in un genere piuttosto competitivo, grazie al suo stile e a un impianto particolarmente solido, che ha saputo conquistare milioni di giocatori in tutto il mondo.

Non è dunque un caso che numerose cosplayer si siano cimentate con i personaggi del gioco: dalla Sparkle di nymphahri alla Aglaea di Shirogane.