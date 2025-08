Netflix svela i film e le serie TV più viste: Mercoledì risale in attesa della seconda stagione

Le novità della settimana sono Peccati Inconfessabili e Angi: Crimi e Bugie, ma nelle prime due posizioni continuano a dominare Untamed e la versione italiana di Too Hot to Handle che sono in classifica da tre settimane. Notiamo anche il ritorno di Mercoledì, ovviamente causato dal fatto che la seconda stagione arriverà il 6 agosto. Dan Da Dan rimane in classifica per la quarta settimana, nel mentre continuano ad arrivare nuove puntate.

La classifica dei film più visti su Netflix in Italia

Sempre per lo stesso periodo di riferimento, ecco la Top 10 dei lungometraggi più visualizzati nella Penisola:

Il mio anno a Oxford Un tipo imprevedibile 2 E poi si vede KPop Demon Hunters Flightplan - Mistero in volo Un tipo imprevedibile La città proibita Brick Dolittle La vita da grandi

I film più visti in Italia su Netflix tra fine luglio e inizio agosto

In questo caso le novità sono Il mio anno a Oxford che apre subito in prima posizione, senza troppe sorprese per una commedia romantica, e Flightplan - Mistero in volo, un film del 2005 con Jodie Foster e Sean Bean. KPop Demon Hunters continua a fare molto bene, visto che è in classifica da 6 settimane ed è ancora al quarto posto: è molto raro per i lungometraggi resistere così tanto. Bene anche La Città Proibita e Brick, entrambi in lista da un intero mese.

Ecco infine gli anime, i film e le serie TV in uscita ad agosto su Netflix.