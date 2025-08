I Power Ranger salvano Fortnite in questo trailer ricco d'azione: sembra una puntata della serie!

Gli autori del gioco free to play ha pubblicato un nuovo trailer con elementi live-action che mostra tutto ciò che possiamo aspettarci durante il Capitolo 6 Stagione 4 di Fortnite Battaglia Reale .

Lo spettacolare trailer di Fortnite e dei Power Ranger

Il video fonde scene in CGI e azione reale con degli attori; per iniziare, il giocatore viene introdotto ai mostri insetto e al fatto che questi stanno distruggendo l'isola di Fortnite ed eliminando i personaggi storici. Poi, però, arrivano i Power Ranger Rosso, Blu e Giallo e si passa alla componente live action con tanto di cambio di formato da 16:9 a 4:3.

Di sottofondo possiamo udire la musica rock, gli effetti sonori vecchio stile delle armi laser dei Power Ranger e tutta l'azione in stile arti marziali sopra le righe, come in un vero episodio dei Power Ranger dagli anni novanta. Nel finale possiamo anche vedere il mecha Dino Megazord pilotato dai personaggi, pronto all'azione.

Ricordiamo che sarà possibile giocare nei panni dei Power Ranger dal 7 agosto con Capitolo 6 Stagione 4 Shock 'n Awesome in modalità Zero Costruzioni e Battaglia Reale. Anche se non si vedono tutti nel trailer, avrete accesso tramite il negozio in-game di Fortnite a:

Costume per Ranger rosso

Costume per Ranger nero

Costume per Ranger rosa

Costume per Ranger giallo

Costume per Ranger blu

Accessori vari a tema con i personaggi

Chi ha il Battle Pass potrà sbloccare a partire dal 16 settembre anche il costume Dino Megazord completando le missioni.

Ricordiamo infine che è disponibile anche la modalità a squadre 6v6 per Blitz Royale.