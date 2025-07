Fortnite ha confermato il prossimo arrivo di una modalità a squadre 6v6 per Blitz Royale

Alcuni dettagli sono stati annunciati attraverso messaggi su X da parte dell'account ufficiale di Fortnite, con riferimenti ai prossimi aggiornamenti in arrivo oltre ai Fantastici Quattro che invadono il celebre titolo attraverso nuove skin e costumi.

Come abbiamo visto, nonostante si tratti di una modalità a tempo limitato, Blitz Royale è stata estesa di recente, grazie all'ampio apprezzamento di cui gode tra i giocatori di Fortnite, ed è destinata ad espandersi ulteriormente con due nuove modalità in arrivo prossimamente.

Dopo varie voci di corridoio, arriva la conferma dall'account social ufficiale di Fortnite che il gioco riceverà una nuova modalità a squadre 6v6 all'interno di Blitz Royale , ovvero un'opzione di gioco per squadre composte da 6 giocatori.

Le novità in arrivo

Fortnite ha riferito ieri che Blitz Royale otterrà Kamehameha mitiche illimitate per 1 ora il 2 agosto, dopo l'evento storia "Super Showdown", aggiungendo inoltre che saranno introdotte due nuove modalità per Blitz Royale, tra cui Six Stack e Pure Chaos.



Six Stack è una modalità a squadre da 6 giocatori di Fortnite, dove i giocatori possono formare gruppi più grandi per battaglie a squadre più impegnative.

Pure Chaos, invece, incrementa il livello di sfida con avversari più abili, rendendola una modalità più adatta a chi cerca uno scontro ad alto livello e situazioni più caotiche, come riporta il nome stesso dell'opzione in questione.

Nei giorni scorsi abbiamo visto che Fortnite ed Epic Games Store non torneranno su iOS quest'anno in UK, all'interno della nota causa legale tra le compagnie per cui peraltro Epic accusa la CMA.