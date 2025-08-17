Il protagonista di Star Wars Jedi: Fallen Order e Survivor arriverà presto in una serie TV

In tanti si sono chiesti, giocando a Star Wars Jedi: Fallen Order del 2019, quindi a Star Wars Jedi: Survivor del 2023, se il protagonista, Cal Kestis, avrebbe mai fatto la sua apparizione in una serie TV o in un film. Il momento pare essere arrivato, perché l'attore Cameron Monaghan tornerà effettivamente nel ruolo dello jedi in una serie TV, anche se in una davvero particolare: Lego Star Wars: Rebuild the Galaxy - Pieces of the Past .

Una galassia ribaltata

Come riportato dal sito ufficiale di Star Wars, Monaghan sarà affiancato da un cast vocale molto nutrito che include gli attori della trilogia originale Mark Hamill, Anthony Daniels e Billy Dee Williams, i quali torneranno a interpretare i loro ruoli di Luke Skywalker, C-3PO e Lando Calrissian.

La prima stagione di Rebuild the Galaxy è finita lasciando in sospeso il mondo alternativo di Star Wars creato da eventi che vi saranno noti se l'avete vista. Nel trailer della seconda stagione non c'è Cal Kestis, che però è stato in qualche modo confermato. Vista la serie, potrebbe anche non essere lo jedi che tutti abbiamo imparato ad amare, controller alla mano, visto che molti ruoli sono alterati o completamente ribaltati.

Lego Star Wars: Rebuild the Galaxy - Pieces of the Past sarà composta da quattro episodi, che debutteranno tutti su Disney+ il 19 settembre. Per quanto riguarda Cal Kestis, è previsto il suo ritorno anche nel terzo e ultimo gioco della serie Star Wars Jedi, ancora non annunciato, ma dato per certo da Electronic Arts.