Star Wars The Mandalorian & Grogu si è mostrato alla Celebrazione, c'è un collegamento coi videogiochi Jedi

Quest'anno la Star Wars Celebration si tiene in Giappone e IGN USA vi sta partecipando. Grazie alla testata possiamo sapere cosa è stato mostrato a porte chiuse durante la presentazione del film di Star Wars: The Mandalorian & Grogu .

Cosa è stato indicato su Star Wars: The Mandalorian & Grogu

Favreau ha confermato che il film sarà in IMAX, il che è notevole dato che nasce come serie TV per il piccolo schermo. Ha detto che i set hanno dovuto essere adattati di conseguenza.

Viene confermato che nel film saranno presenti alcuni volti noti della saga di Star Wars, tra cui Zeb Orrelios di Rebels e il droide esploratore BD-1 dei giochi Fallen Order e Jedi Survivor.

Pedro Pascal è inoltre salito sul palco insieme a Sigourney Weaver, icona della fantascienza dei franchise di Alien e Avatar, che ha detto ai fan: "sono stata molto fortunata" per aver ottenuto il ruolo. La Weaver ha ammesso di non aver guardato The Mandalorian prima di essere scritturata per il film, ma quando finalmente l'ha fatto si è innamorata del personaggio di Pascal e ha aggiunto: "Naturalmente, Grogu mi ha rubato il cuore".

Pubblicamente è disponibile solo un teaser trailer, che potete vedere qui sopra, ma chi era alla Celebrazione ha potuto vedere qualche sequenza sparsa di Star Wars: The Mandalorian & Grogu.

IGN USA ha però descritto il video spiegando che include riprese di una nave imperiale pronta all'attacco, Mando che combatte contro i Flame Troopers, camminatori AT-AT che crollano nella neve e poi il personaggio di Weaver, che sembra essere una persona che commissiona un lavoro a Mando. Il personaggio di Weaver viene visto a un tavolo con Grogu. Dice "è un casino" e "lavori per noi, abbiamo bisogno di te". Si vede Grogu nuotare e successivamente far levitare degli oggetti, tra cui un droide. Gran parte dell'azione nel filmato sembra svolgersi su un pianeta innevato.

Ricordiamo poi che il film Star Wars: Starfighter è stato annunciato con teaser trailer e data di uscita: dal regista di Deadpool.