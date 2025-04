Atomic Heart per PlayStation 5 è in offerta su Amazon

ATOMIC HEART per PS5 è attualmente in promozione su Amazon al prezzo di 25,51€ IVA inclusa (20,91€ IVA esclusa), rispetto al prezzo consigliato di 69,99€, con un risparmio effettivo di 44,48€. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. ATOMIC HEART ci trasporta in una versione parallela dell'Unione Sovietica degli anni '50, dove la scienza ha fatto balzi incredibili: robot iper-avanzati, tecnologie futuristiche e una società apparentemente perfetta... finché tutto non va in frantumi. Quello che doveva essere un paradiso tecnologico si trasforma in un incubo, tra macchine ribelli e mutanti nati da esperimenti segreti.