Atomic Heart è al prezzo minimo storico su Amazon Italia: sparatorie, poteri e non solo nell'URSS del 1950

Che gioco è Atomic Heart

Atomic Heart ci porta in una versione parallela dell'Unione Sovietica durante gli anni '50. La robotica e varie altre tecnologie sono diventate veramente avanzate e promettono felicità e città vivibili immerse nel verde, ma c'è anche un lato oscuro. Ora i robot si sono ribellati e terribili essere mutanti stanno scatenando ulteriore caos: in mezzo a tutto questo dobbiamo farci strada e abbattere potenti nemici.

Parliamo di uno sparatutto in prima persona ispirato a BioShock, che ci permette di usare varie armi da fuoco così come diversi tipi di poteri, per combattere in mezzo a rapidi scontri a fuoco, usando anche armi corpo a corpo.