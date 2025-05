Atomic Heart raggiunge un grande traguardo di giocatori e Mundfish apre una divisione per fare da editore

Sembra proprio che Atomic Heart sia protagonista di una storia di successo, considerando che ha raggiunto di recente un grande traguardo di giocatori, consentendo peraltro a Mundfish Studio di aprire una nuova divisione che farà da editore di videogiochi con l'etichetta Mundfish Powerhouse.

A quanto pare, il particolare sparatutto in prima persona con elementi adventure che richiama un po' lo stile di BioShock ha raggiunto 10 milioni di giocatori, come riferito dagli sviluppatori in un messaggio su X in cui celebrano l'impressionante traguardo centrato.

Considerando il sospetto con cui venne accolto il progetto ai primi annunci, quando il gioco sembrava talmente strano e incoerente da essere quasi una sorta di truffa, di strada ne è stata fatta, e Atomic Heart, evidentemente, si è preso la sua rivincita alla grande.