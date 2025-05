Codemasters sembra sia al sicuro: Electronic Arts ha smentito le voci sulla possibile chiusura

A stretto giro dopo la diffusione delle voci di corridoio, sembra che Electronic Arts abbia inviato un commento ufficiale smentendo la possibilità della chiusura di Codemasters, che era stata ventilata nelle ore scorse in seguito al ridimensionamento generale che sembra essere in corso presso il publisher americano.

C'è da fare un paio di precisazioni: la smentita non è stata inviata "urbi et orbi" ma a uno specifico sito internet, NintendoLife, che la riporta come un'affermazione di un portavoce interpellato direttamente nel merito, dunque noi la prendiamo per buona a la riportiamo come riferita dalla fonte in questione.

Secondo punto, bisogna considerarla una posizione ufficiale su un argomento che eventualmente non sarebbe ancora pronto per essere reso pubblico, dunque attendiamo eventuali sviluppi sulla questione.