Pare che Electronic Arts non abbia ancora finito con la strage e che potrebbe chiudere anche Codemasters

La cancellazione di Black Panther e la chiusura di Cliffhanger Games potrebbero non essere gli ultimi colpi di EA nell'ambito della sua ristrutturazione lacrime e sangue. Stando all'informatore Extas1s, le cui notizie si sono dimostrate spesso molto accurate, la compagnia avrebbe intenzione di licenziare almeno altre 400 persone , arrivando alla chiusura completa del quartier generale di Codemasters, dopo aver già calato la mannaia nelle scorse settimane . Una vera e propria strage , metaforicamente parlando, i cui sopravvissuti saranno integrati in un team di sviluppo messo sulla serie F1 di EA Sports e su di un nuovo Need for Speed, attualmente in sviluppo.

Una situazione drammatica

Codemasters è un nome storico del mondo dei videogiochi. La compagnia è attiva dagli anni 80, in cui divenne nota per i titoli budget per sistemi a 8 bit. Negli anni recenti si era specializzata nei giochi di corse, in particolare di rally, con la serie DiRT, e di F1.

EA Sports F1 25 sarà l'ultimo gioco firmato Codemasters?

Acquisita da Electronic Arts, è stata messa sulla serie WRC, con licenza ufficiale del campionato mondiale di Rally, e sulla serie F1. Recentemente è stato annunciato che EA ha rinunciato alla licenza WRC, tornata nelle mani di NACON, e che Codemasters si sarebbe occupata solo degli F1, di cui recentemente è stato lanciato il capitolo del 2025, EA Sports F1 25. Ora arriva la notizia della potenziale dismissione completa del team, che mette una certa tristezza, considerando la lunga tradizione da cui proveniva.

Comunque sia, è giusto dire che mancano annunci ufficiali in merito, quindi per adesso è giusto prendere il tutto con le dovute cautele. Vi sapremo ridire in caso di comunicazioni dirette da Electronic Arts.