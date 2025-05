Codemasters ha confermato i licenziamenti operati da Electronic Arts, addio anche a sviluppatori storici

Tira una brutta aria dentro Codemasters . Electronic Arts , che la possiede, ha infatti operato dei licenziamenti, dopo lo stop alla produzione di nuovi giochi di rally. L'editore americano ha infatti messo fine alla collaborazione con la World Rally Championship (WRC), evidentemente per i risultati non proprio esaltanti di EA Sports WRC .

Una situazione critica

I licenziamenti sono stati confermati da Codemasters stessa alla testata VGC, con una nota ufficiale che afferma: "Come azienda, siamo in costante evoluzione per soddisfare le crescenti esigenze dei nostri giocatori e per focalizzarci maggiormente sul nostro portfolio. Questo ci ha portati a valutare la riduzione di alcuni ruoli, mentre ne ricollocchiamo quanti più possibile sulle nostre priorità strategiche."

Sostanzialmente alcuni sviluppatori saranno lasciati a casa, mentre altri saranno assegnati ad altri progetti.

I tagli hanno interessato anche dei nomi storici, come Dermot Murphy, che era in Codemasters dal 1999 e ha lavorato, tra gli altri, alla creazione di Colin McRae 2.0, TOCA Race Driver 3, Dirt Rally 2.0 e proprio EA Sports WRC.

Brutto sapere degli ennesimi licenziamenti di massa nell'industria dei videogiochi. Male anche il fatto che abbiano colpito una compagnia storica come Codemasters, che è sul mercato dagli anni '80 e che è riuscita a resistere a tutti gli scossono causati dall'introduzione di nuove tecnologie e dai cambi di gusto degli utenti.