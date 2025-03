EA Sports WRC presenta in trailer il DLC della primavera 2025: auto, livree, percorsi e non solo

Si tratta di un pacchetto di contenuti con uno scopo chiaro: dare grande spazio agli aspetti più iconici del FIA World Rally Championship dagli anni '70 a oggi. Ci saranno diversi contenuti, compresi nuovi percorsi su terreni innevati e sterrati. "L'Hard Chargers Content Pack mostra l'evoluzione del rally dagli anni '70 a oggi, permettendo ai giocatori di vivere momenti iconici e di sfidarsi come mai prima d'ora", ha dichiarato Matthew Battison, produttore di Codemasters .

Il trailer del DLC Hard Chargers Content Pack di EA Sports WRC

EA spiega che gli utenti avranno accesso a delle sfide "estreme" con una pista in Umeå, in Svezia, dove il terreno invernale è alquanto scivoloso. Inoltre, si potrà esplorare la nuova tappa di Harvati, in Grecia, nel mezzo dei passi di montagna rocciosi: sarete abbastanza precisi nelle curve?

Questo DLC introdurrà sei veicoli, compresa la Ford Focus WRC '99 e la Hyundai per il campionato 2021. Ci sono poi anche 18 nuove livree per una serie di auto nuove e già presenti nel videogioco, tra cui la famosa livrea della Peugeot 206 Rally e due nuove livree per la Ford Focus RS Rally.

Se tutto questo non fosse sufficiente, sappiate che troverete anche 16 nuovi momenti della storia del WRC in-game, replicando la vittoria della Ford Fiesta Rally3 Junior WRC del 2022 nel Rally di Svezia, la battaglia trionfale della Hyundai i20 Coupe WRC del 2021 in Spagna e combattere per la vittoria sulle strade ad alta velocità del Rally di Finlandia con la Ford Escort RS 1600 MK1.

Quello attuale è l'ultimo contenuto già confermato lo scorso anno per EA Sports WRC.