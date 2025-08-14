Il prezzo di GTA 6 verrà annunciato da Rockstar Games sulla base di un concetto fondamentale

Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha dichiarato in un'intervista che il prezzo di GTA 6 verrà annunciato da Rockstar Games "a tempo debito", e che il team di sviluppo determinerà l'entità della somma sulla base di un concetto fondamentale: il valore effettivo del prodotto.

"L'annuncio arriverà da Rockstar Games a tempo debito", ha detto Zelnick, che poi ha aggiunto: "Il nostro obiettivo è sempre stato quello di offrire più valore di quanto chiediamo in cambio, ed è per questo che in azienda abbiamo sempre adottato un sistema di prezzi variabili."

"Come sapete, l'approccio del settore è quello di lanciare i giochi a un prezzo premium, talvolta con edizioni speciali, e poi col tempo, in genere, ridurre la cifra al fine di ampliare le dimensioni complessive del mercato. Ebbene, noi facciamo esattamente la stessa cosa."

"Credo che, probabilmente più di altri, siamo molto concentrati sul garantire che l'esperienza sia eccellente: non solo perché il gioco in sé è ottimo, ma anche perché i consumatori hanno pagato un prezzo equo per ottenerlo."