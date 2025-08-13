GTA 6 verrà rinviato di nuovo? Il CEO di Take-Two assicura di no, ma l'aveva già detto

Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha assicurato nel corso di un'intervista che GTA 6 non verrà rinviato di nuovo e farà dunque il proprio debutto su PS5 e Xbox Series X|S il 26 maggio 2026, senza ulteriori ritardi.

Il problema con Zelnick è che ha detto praticamente la stessa, identica cosa l'ultima volta: era assolutamente sicuro che Grand Theft Auto VI sarebbe uscito nell'autunno di quest'anno, ma poi come sappiamo le cose sono andate in maniera differente.

Per questo lo scorso lunedì, ai microfoni della CNBC, il conduttore ha chiesto al CEO di Take-Two quale fosse stavolta il suo "livello di convinzione" in merito all'uscita di GTA 6 il prossimo maggio. "Un livello di convinzione molto, molto alto, ovviamente", ha risposto Zelnick.

Naturalmente si tratta di dichiarazioni degne di un amministratore, pensate principalmente per tranquillizzare gli azionisti, ed è dunque difficile aspettarsi qualcosa di diverso: se anche ci fossero dei problemi nello sviluppo del gioco, Zelnick di certo non ne parlerebbe.