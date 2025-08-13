GTA 6 verrà rinviato di nuovo? Il CEO di Take-Two assicura di no, ma l'aveva già detto

Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha assicurato nel corso di un'intervista che GTA 6 non verrà rinviato di nuovo e farà dunque il proprio debutto su PS5 e Xbox Series X|S il 26 maggio 2026, senza ulteriori ritardi.
Il problema con Zelnick è che ha detto praticamente la stessa, identica cosa l'ultima volta: era assolutamente sicuro che Grand Theft Auto VI sarebbe uscito nell'autunno di quest'anno, ma poi come sappiamo le cose sono andate in maniera differente.
Per questo lo scorso lunedì, ai microfoni della CNBC, il conduttore ha chiesto al CEO di Take-Two quale fosse stavolta il suo "livello di convinzione" in merito all'uscita di GTA 6 il prossimo maggio. "Un livello di convinzione molto, molto alto, ovviamente", ha risposto Zelnick.
Naturalmente si tratta di dichiarazioni degne di un amministratore, pensate principalmente per tranquillizzare gli azionisti, ed è dunque difficile aspettarsi qualcosa di diverso: se anche ci fossero dei problemi nello sviluppo del gioco, Zelnick di certo non ne parlerebbe.
GTA 6 soddisferà le aspettative?
Dopo aver affrontato il tema del prezzo di GTA 6 nelle scorse settimane, il CEO di Take-Two ha parlato stavolta delle aspettative che inevitabilmente accompagnano il lancio del nuovo capitolo della serie, e di come Rockstar Games sia brava a gestire questo aspetto del proprio lavoro.
"Credo che l'intero modus operandi di Rockstar Games sia quello di creare aspettative straordinarie e poi riuscire comunque a superarle", ha spiegato Zelnick. "So che questo è il loro obiettivo e so che sarà un gioco incredibile. Il resto lo vedremo a tempo debito."