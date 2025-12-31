11

Epic Games Store svela il gioco gratis del 31 dicembre, pronti a delle intense battaglie medievali?

Da ora è disponibile il gioco gratis dell'Epic Games Store del 31 dicembre: si tratta di Chivalry 2, un titolo multiplayer che propone intense e brutali battaglie medievali.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   31/12/2025
Logo natalizio dell'Epic Games Store

Epic Games Store saluta il 2025 con un ultimo regalo. Il gioco gratis del 31 dicembre ora è disponibile per tutti gli utenti PC: si tratta di Chivalry 2.

Potrete reclamare il titolo gratuitamente su Epic Games Store, a questo indirizzo. Una volta riscattato sarà vostro per sempre, proprio come se lo avete acquistato. Tenete presente che avete poco tempo: resterà disponibile per un solo giorno, fino alle 17:00 di domani, 1 gennaio 2026, dopodiché verrà sostituito da un altro gioco gratuito giornaliero.

Un gioco multiplayer a tema medievale

Chivalry 2 è un titolo multiplayer action in prima persona, ambientato in un Medioevo brutale e caotico, dove battaglie su larga scala e combattimenti corpo a corpo sono al centro dell'esperienza. Il gioco ci mette nei panni di soldati impegnati in assedi, scontri campali e duelli all'arma bianca, con un sistema di combattimento ricco di mosse, parate e colpi direzionali.

Ogni partita è un vortice di caos controllato: catapulte che esplodono, mura che crollano, cavalieri che si affrontano con spade, asce e lance in mappe dinamiche e ricche di obiettivi. Il tono alterna epica e comicità, grazie a un sistema di emote e urla di battaglia che aggiunge personalità agli scontri.

I regali di Natale giornalieri dell'Epic Games Store si affiancano ai saldi invernali lanciati della piattaforma, che non solo propongono sconti su migliaia di giochi, ma aumentano anche le ricompense del negozio: con ogni acquisto ricevere un buono del valore del 20% di quanto speso, da utilizzare per altri acquisti. Questa è la pagina dedicata alle offerte, che resteranno attive fino all'8 gennaio 2026 alle 17:00.

Segnalazione Errore
