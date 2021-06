Chivalry 2, la recensione del caotico scontro tra cavalieri

Sono passati ben nove anni dal debutto della serie Chivalry, che non aveva particolari pretese se non quella, appunto, di farci rivivere il panico, l'adrenalina, la furia di due eserciti che si battono per il controllo di un territorio, per la difesa di un castello o finanche all'interno di una giostra, interpretata in questo caso come un sanguinoso spettacolo pubblico organizzato per intrattenere la nobiltà del regno.

Gameplay

Chivalry 2 riassunto in un'immagine.

L'idea alla base di Chivalry 2 è molto semplice: partire dalle interessanti meccaniche del primo capitolo per costruire un'esperienza sostanzialmente più solida e rifinita, dotata di un sistema di combattimento capace non solo di rendere bene gli impatti tra ferro, legno e carne, calibrando il tutto sul rapporto fra distanze e tempismo, ma anche di offrire sfaccettature strategiche inedite e un maggiore realismo dei movimenti.

Il risultato di questi sforzi appare evidente fin dalle prime battute, quando ci si cimenta con il tutorial. Combattere in Chivalry 2 è un'esperienza più profonda di quanto non si creda, che si usi la visuale in prima o in terza persona. Gli attacchi possono infatti essere accompagnati dal trascinamento del mouse o dalla rotazione dello stick destro (una combinazione non semplicissima da ottenere su console, francamente) per cambiare al volo il punto d'impatto del colpo e superare così la difesa dell'avversario.

Chivalry 2, ecco gli arcieri: carne da macello in assenza di qualcuno che li copra.

Il repertorio a nostra disposizione include diverse manovre, dal fendente all'affondo, dal calcio alla botta dall'alto, dalla mossa speciale alla schivata, regolata da una barra della stamina che si svuota decisamente in fretta. Le intenzioni sono chiare: sui campi di battaglia del titolo di Torn Banner Studios non ci sono guerrieri in grado di sfuggire agilmente alla morte, anche perché tutti indossano pesanti armature e la cosa viene resa piuttosto bene sullo schermo.

Il problema, evidente già dal nostro provato di Chivalry 2 di qualche mese fa, è che nel mezzo dello scontro tutte queste sfumature non vengono sfruttate. Ce ne sarebbe la possibilità, sia chiaro, ma i duelli singoli sono merce rara e non durano più di pochi istanti: il tempo che i soldati di una fazione o dell'altra arrivino a dare manforte al proprio compagno, creando una situazione di superiorità numerica che non lascia scampo.

Chivalry 2, la superiorità numerica detta legge.

Parliamo insomma di un limite del gioco, ma a pensarci bene anche in questo caso una rappresentazione fedele della realtà. Potete infatti essere gli spadaccini più abili del mondo, ma in un contesto simile avrete la possibilità di sfruttare le vostre abilità solo nel giro di pochi secondi, approfittando di uno spiraglio di opportunità che un attimo dopo sarà svanito, quando di fronte a voi ci saranno almeno tre o quattro nemici.

Alla fine dei conti anche valutare le situazioni fa parte delle competenze richieste per sopravvivere il più a lungo possibile (sia chiaro: il più a lungo possibile, non per tutta la durata del match) in Chivalry 2, insieme al tentativo di organizzare le offensive pur con tutte le difficoltà di gestire sessioni che arrivano a ospitare sessantaquattro utenti in un entusiastico quanto caotico crossplay fra tutte le piattaforme.