Crimson Desert è stato rinviato, ecco il nuovo periodo di uscita

Crimson Desert è stato rinviato da Pearl Abyss, che ha annunciato il nuovo periodo di uscita del gioco: non ce la farà ad arrivare entro la fine di quest'anno, dunque il suo lancio è stato spostato al primo trimestre del 2026.

"Attualmente, Crimson Desert si trova nella fase di registrazione dei doppiaggi, mentre sono in corso anche attività come la certificazione su console in preparazione al lancio", ha spiegato lo studio in una sessione di domande e risposte.

"Per quanto riguarda il marketing, prevediamo di partecipare a Gamescom e PAX West questo agosto per mostrare la nostra build open world. A settembre, invece, saremo al Tokyo Game Show per rafforzare le nostre iniziative di marketing nel mercato giapponese."

"Il lancio di Crimson Desert, il nostro primo grande gioco tripla A per console, è stato inevitabilmente posticipato di un trimestre rispetto alla data precedentemente annunciata", ha continuato Pearl Abyss.

"Ciò è dovuto a tempistiche più lunghe del previsto legate al coordinamento del calendario e alle collaborazioni con diversi partner per la distribuzione fisica, i doppiaggi, la certificazione su console e altri preparativi."