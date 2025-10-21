Crimson Desert mostra tre nuovi boss in un video sul gameplay

Come abbiamo visto in precedenza, Crimson Desert è un action RPG caratterizzato da una notevole quantità di attività e situazioni diverse, messe a disposizione all'interno di un open world di grande ampiezza e dotato di ambientazioni varie.

Tre scontri molto impegnativi

Il video qui sotto ci introduce dunque alle epiche battaglie contro Muskan, Walter Lanford e Kearush the Slayer, tre boss che sembrano proprio rappresentare dei notevoli scontri, con creature anche di dimensioni alquanto differenti l'una dall'altra.

Ognuno dei tre boss ha forma e caratteristiche peculiari e ognuno è caratterizzato da un proprio set di mosse e abilità che costringe ad approcciare il combattimento in maniera differente, adottando diverse strategie.

D'altra parte, come abbiamo visto in precedenza, il sistema di combattimento di Crimson Desert si è dimostrato incredibilmente profondo, quasi da picchiaduro, al di fuori degli standard classici del genere.

I tre boss in questione mostrano anche dei pattern e comportamenti molto particolari: Muskan è un combattente corpo a corpo che ricorda una sorta di pugile, ma con un'ampia varietà di mosse.

Walter Landford è armato di fucile ed è dunque in grado di colpire da una distanza medio-lunga e su un'area piuttosto vasta, costringendoci a manovre evasive e a un continuo movimento per non essere colpiti e avvicinarci al bersaglio.

Infine, Kearush the Slayer è un gigantesco mostro tipo scimmione in grado di sferrare colpi davvero devastanti e difficile da attaccare anche a causa delle sue dimensioni.

In occasione dello State of Play di settembre abbiamo finalmente saputo la data di uscita di Crimson Desert, fissata per il 19 marzo 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.